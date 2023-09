Alessia Neboso morta a 21 anni una settimana dopo l'intervento per aumentare il seno: stroncata da un arresto cardiaco

Alessia Neboso, 21 anni, è morta una settimana dopo essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica per aumentare il volume del seno. La ragazza, estetista di Napoli, originaria del quartiere San Pietro a Patierno, era stata operata lo scorso lunedì.

Tutto sembrava essere andato per il verso giusto fino a quando, l'altro giorno, ha cominciato ad avvertire un forte malessere generale che peggiorava con il passare delle ore.

Alessia morta dopo un intervento per aumentare il seno

In serata la corsa al pronto soccorso della casa di cura Villa dei Fiori di Acerra: qui i medici hanno subito capito che le sue condizioni erano molto gravi. Alessia è morta di arresto cardiaco dopo solo qualche ora, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarle la vita.

La ragazza era stata operata lo scorso lunedì alla clinica Smeraglia, in zona Gianturco. La famiglia ha sporto denuncia contro la struttura ospedaliera. La salma è stata posta sotto sequestro e, molto probabilmente, sarà effettuata un'autopsia per accertare le cause del decesso.