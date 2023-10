Tre gemelle si laureano insieme a Brescia: 110 e lode per Elisa, Roberta e Claudia, unite (anche) negli studi

Tre gemelle di 24 anni hanno concluso quasi contemporaneamente - a distanza di due soli giorni - il proprio percorso universitario, tutte con il massimo dei voti. È la storia di Elisa, Roberta e Claudia Cornale, ormai ex studentesse dell'Università Cattolica di Brescia originarie di Remedello, che già due anni fa avevano tagliato insieme il traguardo della laurea triennale, ma senza poter festeggiare a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

L'orgoglio della comunità locale

Nel 2021, infatti, oltre a dover optare per festeggiamenti in versione ridotta, le sorelle non avevano assistito alle proclamazioni l'una dell'altra per lasciando spazio ai genitori, visto il numero coningentato di persone ammesse. Ora, però, è stato possibile godere a pieno della soddisfazione festeggiando anche con amici e parenti, ai quali si è affiancato con un messaggio anche il sindaco di Remedello Simone Ferrari: «Le ho ringraziate per l'esempio che hanno dato», spiega il primo cittadino. «Faremo poi la consegna delle borse di merito a cui parteciperanno anche loro, se avranno piacere, con gli altri neolaureati del paese».

Roberta e Claudia hanno conseguito la laurea magistrale in Matematica il 26 settembre; il 29 è stata Elisa a chiudere il suo percorso laureandosi in Filologia Moderna, sempre con il massimo dei voti.