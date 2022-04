Voci di quartiere dicono che lei lo abbia bloccato su qualsiasi fronte: telefono, Whatsapp, social. E che lui, traditore pentito, stia cercando di farsi perdonare tentando la carta del romanticismo da film. Altri che si tratti semplicemente di una trovata pubblicitaria. L’effetto, dobbiamo dirlo, è sicuramente scenico: perché da qualche giorno su via Baronio, nel quartiere Appio Latino, è comparso un cartellone senza firma che recita: «Ciao More mio, ti scrivo attraverso un cartello per attirare la tua attenzione e dirti che posso cambiare e posso diventare l’uomo della tua vita. Scusami, non mi punire per un momento di pigrizia della nostra storia, ho capito i miei sbagli, dammi un’altra occasione».

Sui social il dibattito è aperto tra chi consiglia alla fidanzata delusa: «Scappa, chi nasce tondo non muore quadrato» e chi, invece, sogna una storia d’amore a lieto fine: «Tutta invidia! Ti prego perdonalo». Fatto sta che il web è letteralmente impazzito dietro quest’ultima trovata che stuzzica la curiosità dei romani. Adesso è caccia all’autore. Sembra infatti che lo stesso cartellone sia apparso anche a via Don Rua. Come andrà a finire? Amante pentito magari faccelo sapere.