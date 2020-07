Palermo, bomba d'acqua: automobilisti bloccati nei sottopassi si salvano a nuoto

Palermo, una bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio sul capoluogo e su una vasta area della Sicilia, bloccando molti automobilisti nei sottopassi. Alcune persone rimaste bloccate dentro le loro auto si sono messe in salvo a nuoto.

Il violento acquazzone che si è abbattuto su Palermo ha provocato numerosi disagi tra gli automobilisti. In via Imera una giovane è rimasta bloccata in un sottopassaggio totalmente allagato ed è stato necessario l'intervemnto dei vigili del fuoco.

Sottopassi allagati anche in viale Regione Siciliana e in via Messina Marine. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco.

Purtroppo un disastro pic.twitter.com/zBFAvlOmIs — il boss (@mbartolotta63) July 15, 2020

Drammatiche le immagini degli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto che hanno deciso di mettersi in salvo a nuoto. La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco. Il Comune di Palermo lamenta il mancato allarme da parte delle autorità preposte.

Molte strade di Palermo si sono trasformate in torrenti. Alberi sono finiti in strada, auto sommerse dall'acqua e dal fango. La situazione peggiore si è verificata nei sottopassi di viale Regione siciliana. Decine le auto rimaste bloccate. In via Imera alcuni automobilisti sono stati salvati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. In alcune zone del capoluogo siciliano manca l'energia elettrica. Da alcuni video amatoriali, si vedono chiaramente automobilisti che lasciano le loro auto per mettersi in salvo a nuoto.

A rainy day in Palermo pic.twitter.com/RQSc7bIDHG — Angelo Mineo (@ancilo90) July 15, 2020





Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA