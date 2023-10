Meteo, ciclone di Halloween in arrivo: forti piogge e scuole chiuse in molti comuni (ma in Sicilia 30 gradi)

Meteo, si apre una settimana complicata sull'Italia dove l'instabilità la farà da padrone con l'arrivo del ciclone di Halloween. A dire il vero per qualche giorno sarà comunque un'Italia spaccata in due con allerta meteo che è stata lanciata già da domani sulle regioni del Centro-Nord (previste scuole chiuse in molti comuni), ma anche un anticiclone persistente al Sud con le temperature che sfioreranno anche i trenta gradi in Sicilia.

Tempesta Celine, in arrivo gli effetti: rischio piogge alluvionali e venti di burrasca. Ecco dove e quando

Meteo, le previsioni di 3bMeteo

Queste le previsioni dettagliate di 3bMeteo per la giornata di domani:

Nord: ​Piogge intense tra Liguria orientale, Lombardia e Triveneto con rischio nubifragi, fenomeni più intermittenti altrove, assenti in Romagna. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 20.

Centro: Piogge intense e temporali sull'alta Toscana, in estensione entro sera al resto della regione e all'alto Lazio. Meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.

Sud: Cielo sereno offuscato dal passaggio di velature, spesse la sera in Sardegna con locali piogge. Temperature in rialzo.

Scuole chiuse per il maltempo, ecco dove

Allarme meteo soprattutto in Toscana un nuovo peggioramento del meteo nella giornata di domani, domenica 29 ottobre, con piogge più probabili sul nord ovest, sulla costa e sull'appennino, più frequenti dalla sera. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido a partire dalle 20 di domenica per rischio idrogeologico e temporali forti. Previsto anche un rinforzo dei venti, mentre i mari, al largo, saranno da mossi a molto mossi. A causa dell'allerta meteo arancione prevista per domani, la maggior parte dei Comuni della provincia di Massa Carrara ha deciso per le scuole chiuse.

A Carrara emessa un'ordinanza in cui si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i nidi, il servizio educativo Verde magico, l'Accademia di Belle Arti, oltre ai cimiteri comunali, parchi pubblici cittadini e sospensione del mercato settimanale. A Montignoso è stata predisposta la chiusura dei parchi pubblici, mentre scuole e cimitero saranno regolarmente aperti. Nel Comune di Aulla così come nella Lunigiana, chiuse le scuole di ogni ordine e grado più cimiteri, centri di socializzazione, impianti sportivi comunali e biblioteca. Chiuse le scuole e i centri di socializzazione del territorio anche a Fivizzano. Scuole chiuse per allerta anche a Fosdinovo e Pontremoli. Nel Comune di Villafranca in Lunigiana chiusura delle scuole, del centro Alzheimer e degli impianti sportivi. Anche la città di Livorno sta valutando la chiusura delle scuole.

Previsioni meteo dettagliate con uno sguardo all'Europa

«Nel corso delle prossime ore - afferma 3bMeteo - un vortice di bassa pressione presente sull'Irlanda si sbilancerà verso il comparto iberico e le correnti sull'Italia rinforzeranno dai quadranti meridionali. Venti di scirocco che precederanno l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che inizierà a portare le prime forti piogge sul Mar Ligure e l'alto Tirreno già da domenica sera.

Saranno tutti temporali, nutriti dalla forte umidità dell'aria e dalle temperature ancora molto miti. Poi entrerà in azione il fronte vero e proprio che scorrerà sulle regioni settentrionali e parte del Centro nel corso della prossima notte e nell'arco della giornata di lunedì. Gli accumuli totali previsti dai modelli matematici sono notevoli. Entro la mezzanotte di lunedì potrebbero cadere oltre 150/200mm di pioggia tra Liguria orientale e alta Toscana. Quantitativi simili o persino più elevati fino a 200/250mm su medio alto Veneto, basso Trentino e alto Friuli. Oltre 100/150mm sull'Emilia occidentale e sulla Lombardia sud orientale. Sono valori di riferimento importanti la cui soglia massima non può essere trascurata. Il rischio maggiore sarà per i bacini idrografici della Liguria orientale, dell'Emilia occidentale, del Veneto e del Friuli che riceveranno quantitativi ingenti e diffusi di acqua con il rischio che i corsi d'acqua possano salire oltre il livello di guardia o superarlo esondando localmente. L'altro aspetto importante sarà costituito dalla forte ventilazione di scirocco che interesserà un po' tutta l'Italia con possibilità di mareggiate e acqua alta sulla Laguna di Venezia. Un picco di 120/125cm è previsto intorno alla metà della mattinata di lunedì ma condizioni di marea elevata potranno ripetersi anche la sera di lunedì e la mattina di martedì. Sul resto della Penisola il tempo avrà caratteristiche diametralmente opposte, salvo che per il vento che sarà comune a tutti. Il cielo sarà solcato solo da nuvolosità medio alta con sole prevalente sulle regioni meridionali peninsulari e la Sicilia. Di rilievo sarà l'aspetto termico che vedrà una nuova impennata dei termometri sulle regioni del Sud e parte del Centro con la possibilità che su alcune zone si possano avere massime di 28/30°C. Tra queste l'entroterra adriatico, il nord della Sicilia e la Sardegna».