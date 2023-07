Lotto, super vincita grazie a quattro terni e una quaterna: ecco dove

Lotto, nuova super vincita. Arriva da Alliste, in provincia di Lecce, come riporta Agipronews, la vincita più alta del Lotto di martedì 4 luglio, dal valore di 64.500, grazie a quattro terni e una quaterna indovinati sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,6 milioni di euro, per un totale di 582 milioni da inizio anno.