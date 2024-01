Iscrizioni scuola online, si parte da oggi: date, scadenze, come presentare domanda e cosa serve. Il vademecum per non sbagliare

Si parte: al via da oggi le iscrizioni scuola per il prossimo anno accademico 2024-2025. Anche questo anno la modalità di iscrizione sarà online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.

Iscrizioni a scuola: le date

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 si devono inviare a partire dalle 8.00 del 18 gennaio 2024 ed entro e non oltre le 2.00 del 10 febbraio 2024. L’invio deve essere fatto in digitale attraverso la piattaforma Unica per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, oltre che per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Invece, come in passato, rimane cartacea la domanda per l'infanzia.

Come effettuare l'iscrizione

All’interno della piattaforma, come si legge sul sito del Miur, è disponibile la pagina unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni con tutte le informazioni per iscriversi in tre semplici passi. A disposizione delle famiglie ci sono anche guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili (i percorsi di studio scelti, le competenze più richieste dal mondo del lavoro e i settori con maggiore offerta) e un servizio, “Scuola in Chiaro”, per esplorare la mappa di tutte le scuole.

Cosa serve per accedere alla piattaforma MIM Unica

Quindi, entro le 20:00 del 10 febbraio 2024 devono essere inoltrate tutte le domande attraverso la nuova piattaforma del MIM Unica. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Anche quest’anno sarà possibile avvalersi dell’App Io per seguire l’iter dell’iscrizione. Una volta effettuato l'accesso, bisogna: Compilare la domanda; Inoltrare la domanda; Seguirne l'iter; Compilare e inoltrare il modulo C per la religione Cattolica.

Quante scuole si possono scegliere

Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2024/2025. La piattaforma consentirà di seguire in tempo reale, con un avviso attraverso posta elettronica e tramite l’app IO, le variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.

Cosa succede se non ci sono posti

Se non ci sono posti disponibili né nella scuola preferita né nelle alternative, l'ultima scuola elencata nella domanda, con il supporto dell'Ufficio territoriale di competenza, ha il compito di aiutare i genitori a trovare un'altra scuola adeguata per iscrivere lo studente.

Le novità

A partire dal prossimo anno scolastico debutteranno due novità: il Liceo made in Italy e il nuovo modello 4+2 per gli istituti tecnici e professionali.

Come verificare l'avvenuta registrazione

Il sistema avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Attenzione! Dopo la scadenza del termine finale del 10 febbraio 2024, per eccezionali motivi debitamente documentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

Chi non deve presentare domanda

Per gli studenti regolarmente iscritti che attualmente frequentano la scuola i genitori non devono ripresentare domanda di iscrizione, in quanto – fatta salva diversa decisione delle famiglie – la loro iscrizione è confermata d’ufficio.