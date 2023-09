Gaia Saponaro, chi è la moglie di Guido Crosetto: l'ex pallavolista ha due lauree e parla 4 lingue

La copertina che Novella 2000 ha dedicato a Guido Crosetto e alla moglie ha mandato su tutte le furie il ministro della Difesa che ha commentato con un post su Twitter il gossip. Soprattutto a Crosetto non sono andate giù le cose che ha letto sulla compagna, Gaia Saponaro.

Guido Crosetto replica ai commenti degli hater sulla moglie

«Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia.

Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy.

È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia.

Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie.

Stiamo insieme da 20 anni.

Siamo sposati, con 2 figli.

È molto più bella di me?

Si, vero! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 6, 2023

Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si»

Gaia Saponaro, chi è la moglie del ministro della Difesa

Gaia Saponaro è un’ex pallavolista, con due lauree – in economia aziendale e in International management – , un master in Business Administration e parla quattro lingue. È di origini pugliesi e ha lavorato a Hong Kong e a Sidney. Gaia e il ministro stanno insieme dal 2005 e hanno due figli (Carole e Leon). La Saponaro non ama apparire in televisione così resta lontana dai riflettori. N el 2021 Crosetto scrisse sui social dopo aver fatto gli auguri di compleanno alla moglie: «Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli (Carole e Leon), è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror». Gaia Saponaro al momento è impegnata nella direzione del Food & Beverage di un ristorante di alto profilo a Roma

L'ex moglie di Crosetto

Per il ministro della Difesa quello con gaia saponaro è il secondo matrimonio. Il leader di Fratelli d’Italia prima di Gaia era stato sposato con una pallavolista della Repubblica Ceca con cui aveva avuto un figlio nel 1997.