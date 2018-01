Estrazioni del Lotto e 10eLotto, 4 gennaio 2018, Superenalotto: un 5+ vince 560.681,71 euro a Civitavecchia

A Civitavecchia, in provincia di Roma, riporta Agipronews, è stato centrato il primo 5+ dell'anno, da 560mila euro. La schedina è stata giocata nel punto vendita Cucos Dan Lonut in via Paolo Antonini 14.



Fortunatissima anche la serata a Parma, dove nella tabaccheria di via della Repubblica 38/a è stato centrato un "5stella" da 323mila euro e un 5 da circa 13mila euro. Oltre a quello di Parma, altri tredici "5" portano a casa 12.938 euro. L’ultimo “6” risale invece allo scorso agosto, quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni. Il Jackpot attuale occupa l’ottavo posto nella classifica dei premi più alti nella storia del gioco.

Le estrazioni del Lotto del 2 gennaio 2018

Estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi, 4 gennaio 2018, e la combinazione del Superenalotto: ecco i numeri fortunati. Nell'estrazione numero 2 di oggi delnon sono stati realizzati "6", ma è stato totalizzato un solo "5+", per unaeuro realizzata aLOTTO, LE RUOTEBARI 30 19 07 21 64CAGLIARI 34 74 44 07 01FIRENZE 17 52 87 37 72GENOVA 59 82 33 75 69MILANO 89 83 38 41 76NAPOLI 51 63 75 03 39PALERMO 03 06 57 64 63ROMA 55 44 31 23 13TORINO 50 75 38 60 71VENEZIA 86 32 63 37 74NAZIONALE 16 79 65 39 5810eLOTTO03 06 17 19 30 32 34 44 50 51 52 55 59 63 74 75 82 83 86 89NUMERO ORO: 30DOPPIO ORO: 30 19SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE5 19 28 43 58 82numero Jolly: 1numero Superstar: 18SUPERENALOTTO: LE QUOTE del concorso n.2 di oggi:SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: 1 totalizzano Euro: 560.681,71Punti 5: 14 totalizzano Euro: 12.938,81Punti 4: 648 totalizzano Euro: 283,95Punti 3: 24.650 totalizzano Euro: 22,51Punti 2: 361.055 totalizzano Euro: 5,00SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: 1 totalizzano Euro: 323.470,25Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 28.395,00Punti 3SS: 132 totalizzano Euro: 2.251,00Punti 2SS: 2.418 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 15.084 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 32.185 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 13.311 totalizzano Euro: 332.775,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 81.600.000,00