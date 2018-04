© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bersaglio sbagliato per lo scippatore che ha tentato una rapina in pieno giorno dopo aver puntato una donna che sembrava un bersaglio facile. Sembrava. Un, che aveva seguito fin nell'androne di un palazzo auna, è stato infatti prima colpito dalla donna con unae poi bloccato da alcuni condomini, fino all'arrivo dei carabinieri che lo hannoL'episodio è avvenuto intorno alle 14 di venerdì, in un condominio di, in zona De Angeli. Il marocchino ha tentato di rapinare la donna che, ben piantata, non si è fatta per nulla intimorire e si è difesa con una testata. Il rapinatore ha quindi aggredito la badante a morsi, ma è stato immobilizzato da alcuni residenti che si erano accorti dell'assalto.