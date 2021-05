Il divorzio per una questione di faccende domestiche nell'anno 2021 e in Italia? Giammai: lavare, stirare e cucinare non sono a carico di un solo coniuge (in questo caso una donna, ci avreste creduto?) ma di entrambi. La sentenza del tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di separazione di un uomo a dir poco medievale che accusava la moglie di "non rispettare i doveri coniugali" in quanto, a suo dire, la donna non si era mai occupata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati