Covid a Natale, serve un tampone prima di Natale? Cosa fare in caso di sintomi? Tutti i consigli, domande e risposte

Covid e Natale, due parole che negli ultimi anni hanno spesso viaggiato di pari passo. C'è chi a inizio pandemia ha "festeggiato" da solo e chi lo ha fatto tenendo la mascherina e il distanziamento. E quest'anno, quando il peggio sembrava essere alle spalle, ecco la risalita dei contagi che sta tenendo a letto migliaia di italiani e preoccupandone altrettanti per il tipo di feste che saranno.

Come faccio a sapere se ho il Covid?

Il modo è sempre lo stesso, eseguire un tampone.

Se sono positivo, devo restare in isolamento?

Si può fare tramite i kit che si acquistano in farmacia oppure fare il test antigenico rapido nella farmacia stessa o ancora quello molecolare - il più affidabile - in laboratorio.

L'obbligo non c'è più da agosto 2023, ma vige sempre la regola del buon senso. Non si deve più rimanere obbligatoriamente in casa, ma in caso di sintomi è consigliato rimanere a casa fino alla loro scomparsa per evitare di contagiare altre persone, magari della famiglia, specialmente se anziani o fragili.

Quali sono i consigli?

In caso di positività, si consiglia di indossare la mascherina. Restano valide poi tutta una serie di indicazioni che avevamo imparato a conoscere durante le fasi più dure. E quindi lavandosi bene le mani, evitare quando possibile ambienti affollati e persone fragili, anziani e donne in gravidanza.

Si può andare al lavoro se positivi?

Si può andare anche senza indossare la mascherina. Il consiglio del ministero però è quello di restare a casa fino alla fine dei sintomi.

Quali sono ora i sintomi?

Tosse, raffreddore, mal di gola e febbre. Nei casi peggiori la febbre può arrivare a temperature alte e dare anche senso di spossatezza.

I vaccini sono ancora consigliati?

Sì, specialmente per gli over 60 e i fragili. Ma anche chi è più giovane può farlo, non vi è più alcun obbligo e per questo è consigliato sentire sempre il proprio medico personale. Si può fare anche quello anti-Covid insieme a quello contro l'influenza.

Come bisogna comportarsi durante le Feste?

L'ordine dei medici nelle scorse settimane ha chiesto di evitare baci e abbracci, specialmente con anziani e fragili. Secondo Francesco Vaia, direttore dell’ufficio Prevenzione del ministero della Salute, «non c’è nessuna ragione di modificare i propri comportamenti. L'aumento dei casi era previsto come quello dei casi legati agli altri virus respiratori. Non c’è necessità di inasprire le misure di contenimento. Proteggiamo le persone fragili non esponendole al rischio di contagio».