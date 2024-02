Concorso Agenzia Dogane 2024, bando per 564 funzionari: requisiti, come fare domanda e scadenze

Concorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pubblicato il bando per 564 funzionari. Il reclutamento avviene a meno di due anni dopo l'ultima trance di assunzioni che ha coperto quasi mille posti tra diplomati e laureati. Il concorso riguarda contratti a tempo pieno e indeterminato, presso Uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di 564 unità di personale dell’Area Funzionari – di cui 14 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – così ripartite: 487 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario – di cui 13 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – 5 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario (esperto in comunicazione) e 72 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Tecnico Professionale – di cui 1 riservata alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Titolo di studio

Titolo di studio a) laurea di Primo Livello o titoli equiparati in base agli ordinamenti previgenti; oppure: b) diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o titolo equipollente per legge; oppure: c) laurea specialistica o magistrale.

Requisiti

- cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero titolarità di uno degli altri status previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- idoneità fisica all’impiego;

- godimento dei diritti civili e politici;

- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per - persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

- per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile.

Come fare domanda

L’invio della domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane 2024 avverrà esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Occorrerà collegarsi alla pagina dedicata al concorso e selezionare, in fondo alla pagina, il codice per il quale si intende partecipare, accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. È inoltre necessario il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato, qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 12 marzo 2024.

Materie prova scritta

Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV – delle obbligazioni – del Codice civile), diritto dell’Unione europea, economia politica e contabilità aziendale. Accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura professionale, indicate nel successivo paragrafo “Conoscenze e competenze professionali”.

Materie prova orale

Tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.). Accertamento della conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Il bando in pdf