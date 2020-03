Coronavirus, terzo morto nelle Marche: è un 85enne di Ancona

ANCONA - Le Marche registrano la terza vittima con il Coronavirus. Il decesso, stando alle prime informazioni, è avvenuto all'Inrca. Si tratta di un uomo di 85 anni, anconetano. Un decesso, sempre di un paziente con patologie pregresse, che avvalora la situazione critica nella nostra regione che vede crescere di ora in ora anche i contagi.

Tutto chiuso nelle Marche, non solo a Pesaro: le Marche tornano in modalità full off per Coronavirus fino a domenica prossima compresa. L’ordinanza del governatore Ceriscioli rilasciata alle 18.29 riannoda il filo con quella che aveva congelato le attività in tutti i Comuni della regione la scorsa settimana con la differenza, di non poco conto, del silenzio-assenso del governo. E dello sgradito status ormai di zona gialla che l’intera regione acquisisce stabilmente alla luce del quinto posto nella classifica nazionale dei territori più interessati dalla diffusione del Covid-19.

I positivi al Coronavirus ieri sera erano saliti a 83 dai 38 di lunedì, un balzo preoccupante. Sono oltre 400 le persone in isolamento domiciliare.

