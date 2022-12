Atterraggio d'emergenza sul Lagorai (a quota 2.100 metri) con un aereo da turismo: tre giovani miracolati

Un aereo da turismo con tre persone a bordo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a quota 2.100 metri sul gruppo del Lagorai, nella zona del bivacco «Paolo e Nicola», in Trentino. Le persone a bordo, due ragazze e un ragazzo, sono uscite dal velivolo autonomamente e hanno raggiunto il bivacco, dando l'allarme alle 16.25.

Atterraggio d'emergenza: cosa è successo

Dalle prime ricostruzioni - apprende l'ANSA - l'atterraggio si è reso necessario per un calo di potenza del motore dell'aereo. I tre ragazzi, che non hanno riportato ferite gravi, sono stati recuperati dall'elicottero di soccorso di Trentino emergenza e trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento per i controlli sanitari. Sono stati anche gli operatori del Soccorso alpino.

Una persona ferita lieve

Tra le persone a bordo dell'aeroplano, atterrato ai piedi di Cima Cece, sul Lagorai, una sola ha riportato un leggero trauma. Il velivolo, che presenta l'elica ancora intatta, si trova in sicurezza in quota. Un sopralluogo sul posto - informa la Provincia di Trento - è programmato per la giornata di domani. Dell'episodio è stata informata l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.