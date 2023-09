William senza Kate a New York, la domanda imbarazzante al principe: «Perché non c'è tua moglie?»», ecco come ha reagito

Durante la sua visita alla stazione dei vigili del fuoco di New York, situata nelle vicinanze del World Trade Center, il Principe William è stato accolto con grande calore. Alcuni membri del FDNY (i pompieri di New York) hanno scherzato sul fatto che avesse effettuato il viaggio senza la presenza di Kate Middleton.

Ma come mai l'erede al trono britannico si è recato negli Stati Uniti per commemorare l'11 settembre senza la moglie? Come ha risposto alle domande che gli sono state poste sulla questione? Andiamo a scoprire insieme la sua reazione un po’ imbarazzata quando ha dovuto rispondere a una domanda durante un evento pubblico tanto solenne…

