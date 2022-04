Will Smith, il matrimonio con Jada Pinkett è finito? Lui vola in India da un guru: «Deve guarire»

A quasi un mese dallo schiaffo rifilato al comico Chris Rock durante l’ultima cerimonia degli Oscar, l’attore Usa Will Smith è riapparso in pubblico all’aeroporto di Mumbai. Premiato il 27 marzo scorso con la statuetta più ambita di Hollywood e immediatamente dopo messo all’indice per lo “SlapGate” in diretta, l’attore è volato in India per incontrare il suo amico guru Sadhguru, Yogi indiano che è proprietario di un ashram nel sud dell’India dove si dice che Smith potrebbe vivere per un po’ di tempo.

Il matrimonio con Jada Pinkett sarebbe infatti ormai vicino al capolinea: l’allontanamento tra i due è avvenuto subito dopo che Smith si era dimesso il primo aprile dall’Academy per la bufera mediatica scatenata. Jada Pinkett, nella sua trasmissione “Red Table Talk”, ha definito il viaggio in India del marito un «profondo processo di guarigione» di tutta la famiglia.