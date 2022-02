Totti e Ilary in crisi? Fan sconvolti: «Non può essere vero». E nel gossip spunta la Noemi sbagliata

La fine (o presunta tale) della storia d'amore quasi ventennale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e la presenza di una nuova fiamma di nome Noemi, ha letteralmente sconvolto tutti. Non solo i più accaniti fan della coppia o i tifosi della Roma, che continuano a non crederci - e se ci state leggendo, state tranquilli, sarà sicuramente solo un brutto sogno - ma anche tutti gli altri. Quella tra il Capitano e la showgirl, sposati dal 2005 e la cui unione ha dato alla luce tre figli (Christian, Chanel e Isabel) agli occhi del pubblico era infatti l'unione perfetta: entrambi bellissimi, di grande successo, ma anche dall'immagine pulita, e di una simpatia fuori dal comune.

La nuova fiamma di Totti? Tutti gli indizi portano a Noemi

La crisi tra Francesco e Ilary segue la separazione, anch'essa clamorosa, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che sta tenendo banco da settimane, con tanto di rumors su entrambi e con la presenza di Eros Ramazzotti (storico ex della Hunziker) alla sua trasmissione a gettare ancor di più benzina sul fuoco del gossip. E in giorni complicati per la situazione geopolitica, con l'Europa a un passo dalla guerra in Ucraina, sui social l'argomento principale non è la pace in pericolo, ma ciò che potrebbe accadere in casa Totti. O ciò che sta già accadendo, se è vero - come scrivono alcuni quotidiani - che marito e moglie vivono di fatto già da separati in casa, nella maxi-villa dell'ex calciatore.

Io li ricordo così ♥️ perché di dire addio alla royal couple d'Italia non voglio dire addio #tottieilary pic.twitter.com/Az9nvAGXoS — graceoutofthewoods 🚲💎✨ (@GretaSmara) February 22, 2022

Totti e Ilary, è finita? I fan sono increduli

Come detto, i fedelissimi fan della coppia non riescono a crederci: «Ilary e Totti sono i nostri Kate e William», scrive una utente. «Ma che certezze possiamo avere noi, se si separano perfino loro?», si chiede un'altra. C'è chi pubblica foto o gif da vedove a lutto, c'è chi se la prende con il padel (Totti e Noemi, la sua presunta nuova fiamma, si sarebbero conosciuti proprio su un campo da padel), c'è chi in lacrime ricorda al Capitano che «noi la maglietta con scritto 6 Unica non ce la scordiamo capito?». E c'è anche chi cerca indizi negli spot girati da entrambi: «Con tutte quelle pubblicità di Totti che si fa il bucato da solo con le capsule e Ilary che dorme da sola, dovevamo capirlo».

Qual è la causa di tutti i mali? Il padel, lo dice sempre @Tremenoventi #tottieilary pic.twitter.com/tZ3ux9zEaP — Elisa Ghidini (@ElisaGhi) February 22, 2022

Ilary parla perché io da stamane giro così per FIRENZE. Smentisci. Dicci che è uno scherzo de Le Iene per tutti noi #tottieilary pic.twitter.com/qdWs2fr7F3 — lamatulli (@lamatulli84) February 22, 2022

Finché non vedo l'intervista confessione di Ilary dalla sua best Silvia Toffanin non ci credo.#tottieilary — Mariagrazia Minissale (@lecose_cambiano) February 22, 2022

Sono tanti anche coloro che non vogliono accettare la (presunta) realtà, e se la prendono con i giornali: «Una settimana fa Ilary affermava: "Io c'ho un marito da vent'anni che è sempre lo stesso, come non mettiamo una foto insieme stanno in crisi, se so lasciati". Fateli campare sereni». «Qua o viene confermato tutto oppure sarà un festival di querele per tutti», scrive Nando. Finché non vedo l'intervista confessione di Ilary dalla sua best Silvia Toffanin, io non ci credo, scrive un'altra. E qualcuno rispolvera anche l'immortale «Speravo de morì prima», buono per tutte le occasioni.

FRANCÈ NOI LA MAGLIETTA CON SCRITTO 6 UNICA NON CE LA SCORDIAMO CAPITO #tottieilary pic.twitter.com/goKVHHSc3b — Nina | CXXVII 💐 (@fadedthoughtsss) February 22, 2022

Con tutte quelle pubblicità di Totti che si fa il bucato da sono con le capsule, Ilary che dorme da sola, dovevamo capirlo#Totti #Ilary #tottieilary pic.twitter.com/c0FCPkYKVG — MR ESTINZIONE (@MrESTINZIONE) February 22, 2022

Noemi nuova fiamma, ma quale Noemi?

«Scommetto che ti chiami Noemi, io oggi mi sento un re, vuoi essere la mia regina?», diceva Genny Savastano nella prima stagione di Gomorra, rivolto a quella che sarebbe diventata la sua fidanzata (almeno per un paio di puntate). Ma non è lei la Noemi che, nell'immaginario del momento, decine di utenti hanno associato a Totti: in molti hanno subito pensato che la nuova fiamma dell'ex capitano giallorosso fosse la Noemi più famosa, la cantante che poche settimane fa cantava il suo "Ti amo ma non lo so dire" a Sanremo. Un equivoco che ha spiazzato in parecchi, prima che sui siti spopolassero le foto della vera Noemi. La vicenda, insomma, ha fatto perdere la testa a tanti: e sarà così ancora per giorni, finché non saranno i diretti protagonisti a fare chiarezza. A patto, ovviamente, che sia tutto vero. Perché non c'è nulla di vero, giusto?