Francesco Totti oggi non sarà presente ai funerali di Maurizio Costanzo, in programma alle 15 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. L'ex capitano giallorosso è in montagna in settimana bianca, è partito sabato, con la compagna Noemi Bocchi e i figli e quindi non potrà essere presente per l'ultimo saluto al giornalista e conduttore televisivo scomparso venerdì scorso all'età di 84 anni. Assente anche in questi due giorni in Campidoglio Totti è stato tuttavia tra i pochi che hanno avuto accesso alla camera ardente allestita nella clinica Paideia di Roma nel giorno della morte.

Totti e Costanzo, il legame stretto

I due erano molto legati e per questo motivo gli è stato permesso di accedere in un contesto destinato solo ai familiari di Costanzo proprio perché lui era considerato uno di famiglia. «Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie». Così Totti aveva ricordato l'amico e a lungo suo consulente per la comunicazione.

Successivamente aveva fatto un post, scrivendo «Riposa in pace maestro», sul proprio profilo Instagram. I rapporto tra i due era molto intimo e fu di Costanzo l'idea di scrivere il libro di barzellette sull'ex capitano della Roma.