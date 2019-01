Sara Affi Fella in ospedale. «Grazie a tutti per i messaggi». È stata di nuovo operata?

di Emiliana Costa

in ospedale. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto stare i fan con il fiato sospeso dopo aver pubblicato sulle storie di Instagram una foto che la vede ritratta nel letto di un reparto con la flebo al dito. L'immagine è accompagnata da una didascalia: «Ho ricevuto tanti messaggi carini da voi. Grazie a tutti quelli che si sono ricordati di me. Soprattutto grazie ai miei genitori, a mio fratello e alle mie migliori amiche».Come riporta il sito Gossip e tv, Sara Affi Fella potrebbe essere stata operata di nuovo. Si era già sottoposta a un intervento durante il trono e solo successivamente aveva spiegato in un'intervista apparsa su Chi cosa fosse accaduto: «Durante il trono, in silenzio, sono stata male fisicamente. Nicola lo ha raccontato e ha violato un mio dato sensibile. Ho subito un intervento grave, in quel momento lui era con me. Avevo un melanoma maligno, non c’ero con la testa».Come riporta il sito di gossip, al momento non è dato sapere se questa presunta operazione sia ricollegabile alla prima. In ogni caso, le parole di Sara Affi Fella avrebbero tranquillizzato i fan, che sui social le augurano una pronta guarigione.