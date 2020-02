Samanta Togni e Mario Russo sposi: il matrimonio e i vip presenti

Nozze per Samanta Togni eMario Russo. L'ex concorrente di Ballando con le stelle ha sposato il suo fidanzato e nel giorno delle nozze molti sono stati i vip della trasmissione presenti. Primo tra tutti Samuel Peron, maestro nella trasmissione e suo testimone.

Lei in abito bianco con cilidro in testa, giacca rigorosamente bianca con taglio maschile sopra e gonna sotto, lunga ma non troppo. Lui, invace, in classico abito elegante. A riprendere le scene delle nozze sono stati proprio gli invitati che hanno voluto omaggiare in questo modo i due sposi.

La coppia si è sposata a Mulino Eroli di Narni, in Umbria. Lui chirurgo plastico di origine campana, lei ternana, ha scelto di festeggiare il giorno più importante della sua vita nella sua regione. Presenti alla cerimonia anche Luca Tomassini, lui coreografo e ballerino di Ballando. La cerimonia, officiata dal sindaco Francesco De Rebotti, ha visto la presenza di 140 invitati molti dei quali personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, oltre a Samuel Peron e Luca Tomassini, Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Sara Di Varia, Anastasia Kuzmina. Assente, invece, la conduttrice dello show Milly Carlucci.

