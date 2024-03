Rosanna Lambertucci: «Alain Delon mi invitò nella sua suite e mi accolse in accappatoio. Ma io mi ero presentata con mia figlia...»

Rosanna Lambertucci si racconta: «Sì, ho avuto la possibilità di avere una storia con Alain Delon».

Rosanna Lambertucci e quella sera con Alain Delon

«Erano anni in cui avevo mia figlia piccola ed ero al massimo della popolarità - racconta Lambertucci - Delon mi diede appuntamento a Roma nella suite dell'Excelsior. Fui molto tentata, perché era bellissimo. Ma alla fine mi presentai con Angelica, mia figlia, che aveva allora dieci anni. Lui venne ad aprire in accappatoio, a piedi nudi. Vide me e la bambina. Fu molto galante e mi disse: aspettami giù, prendiamo un gelato con tua figlia al bar. Ci siamo rivisti ancora, ma non me ne sono mai pentita. Anche se a volte penso che con me Alain sarebbe stato felice».