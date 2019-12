Al Bano, funerali di mamma Jolanda: Barbara D’Urso rimprovera in diretta la sua inviata: è bufera

Scoppia la polemica sui social durante la diretta didei funerali di, la mamma di. Dopo la cerimonia funebre, un'inviata diha provato a intervistare il fratello del cantante, senza riuscirci. I telespettatori non hanno apprezzato quell’invasione durante un momento così intimo e la stessa conduttrice è intervenuta per invitare la giornalista a non cercare di intervistare Al Bano, che nel frattempo era salito in auto. Intanto sui social, molti utenti avevano già sollevato un polverone.