Giubileo di Platino, Regina Elisabetta colta da un «malessere»: non parteciperà alla messa di domani

La regina Elisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento di domani alla cattedrale di Saint Paul di Londra, nell'ambito dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino: una decisione presa in seguito ad un «malessere». Lo fa sapere Buckigham Palace, citato dalla Bbc, che parla di nuove preoccupazioni per la salute della sovrana 96enne, che celebra i 70 anni sul trono. «La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere», ha reso noto un portavoce del Palazzo, riporta Sky News.

Come sta la Regina Elisabetta

«In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare domani al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare», scrive nel suo comunicato il palazzo reale. «La Regina attende con impazienza di partecipare stasera alla cerimonia dell'accensione della fiaccola al castello di Windsor e vorrebbe ringraziare tutti coloro che hanno fatto di oggi un'occasione così memorabile», si aggiunge.