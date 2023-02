Principe William imbarazzato: «Questo non so proprio farlo». Ecco cosa ha dichiarato

Il principe William è stato sentito elogiare gli abitanti di St Vincent's Passage per le loro capacità artistiche, durante la visita alle due strutture ristrutturate e riaperte a sostegno dei senzatetto. William ha ironizzato sulle sue abilità, quando gli è stato chiesto se voleva provare a disegnare: «Assolutamente no! Non so disegnare, lo sanno tutti!» ha scherzato.

William imbarazzato di fronte ai volontari

Il principe, patrono dell'ente, ha incontrato volontari e residenti per ascoltare gli effetti positivi delle nuove strutture. La fondazione, fondata nel 1980, ha aiutato più di 135.000 senzatetto. Il principe William, insieme a suo fratello, ha visitato The Passage per la prima volta con la madre Diana nel 1993, come parte dell'impegno della principessa a instillare nei figli la passione per l'aiuto agli altri. Per celebrare il 40º anniversario di The Passage avvenuto nel 2021, William ha pubblicato un tweet commovente in omaggio alla fondazione e a sua madre.

