Harry "snobbato" dalla famiglia reale nel giorno del suo compleanno. E Re Carlo in Scozia balla e si scatena

Il principe Harry sta trascorrendo il primo compleanno senza i suoi figli Archie e Lilibet perché in questo momento si trova in Germania con la moglie Meghan Markle per gli Invictus Games. Harry e Meghan hanno festeggiato i 39 anni del duca di Sussex in un birrificio con «salsicce, wurstel e 6 birre piccole», mentre da Buckingham Palace tutto tace. Gli account ufficiali non hanno diffuso alcun messaggio di auguri al più piccolo dei figli di Lady Diana, né tantomeno il principe William o il re Carlo hanno voluto spendere qualche parola in via ufficiale per augurargli un sereno compleanno.

Anzi.

Re Carlo è volato in Scozia dove è stato filmato ridere, ballare e scatenarsi. Andiamo a vedere cosa ha combinato, mentre il figlio festeggiava a poche ore di aereo da lui.

Re Carlo balla e si scatena, ma non per il figlio

Re Carlo è volato in Scozia per festeggiare insieme ai suoi sudditi ebrei il Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. L'account ufficiale della famiglia reale ha documentato molto attentamente gli spostamenti e i balli del re, mentre ha preferito tacere sul compleanno del figlio minore Harry perché, come era già successo per il compleanno di Lilibet, «gli account ufficiali riconoscono i compleanni dei membri attivi della famiglia reale».

Harry e Meghan, con i rispettivi figli Archie e Lilibet non sono più membri attivi e quindi non riceveranno più gli auguri ufficiali.

I sudditi sperano che papà e figlio si siano sentiti almeno telefonicamente per gli auguri.