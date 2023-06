Pier Silvio Berlusconi: «Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, ma non uso contacalorie. Amo la gente comune, sono figlio di mio padre»

Pier Silvio Berlusconi parla di sè, del suo privato e del suo pubblico a Repubblica. Due giorni fa il quotidiano aveva fatto un "identikit" dei 5 figli di Silvio Berlusconi, descrivendo il secondogenito come timido e molto attento al fisico.

Pier Silvio, figlio di Carla Dall'Oglio assieme alla sorella Marina, dal 2015 amministratore delegato di Mediaset, ha letto quell'articolo e in risposta ha mandato al giornale una sintetica serie di punti che di fatto ne tracciano un autoritratto intimo.

Pier Silvio Berlusconi: «Ecco chi sono»

«Quando faccio Sup d'inverno sperando di avvistare un branco di delfini o quando corro in Corsica tra mare, pineta e deserto provo una libertà che diventa quasi un'esperienza spirituale». Poi nega categoricamente di usare uno scooter nei suoi spostamenti attorno alla casa di Portofino quando, finiti gli impegni di lavoro a Milano, torna a Villa Bonomi Bolchini, dopo l'atterraggio all'eliporto di Rapallo. Infine, parla del suo carattere: «Riservato sì, timido no. Ovunque io vada faccio amicizia con tutti. I miei figli mi prendono in giro: “Adesso papà attacca bottone e parla per un'ora”». E conferma che agli appuntamenti mondani spesso preferisce quelli con i genitori dei compagni di scuola dei figli: «Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore». Perché, appunto, «sono figlio di mio padre». ecco quindi realmente chi è Pier Silvio Berlusconi.