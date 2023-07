Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, prime vacanze dopo la separazione insieme con i figli

Separati ma insieme. Sicuramente a Formentera. L'isola delle Baleari che da tempo lì vede protagonisti in spiaggia a luglio. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono concessi un periodo di vacanza dopo una stagione di tv, il primo dopo l’annuncio della separazione di poco più di un mese fa.

Con loro, in spiaggia, ci sono i figli Adele e Davide.

Le foto che mostra in esclusiva Diva e Donna mostrano una famiglia felice. Unita. Come sempre. Come se nulla fosse mai successo. Qualcuno si potrà sorprendere per la tanta armonia sotto l'ombrellone. Non lui. Non Paolo che lo aveva anticipato: «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati».

Una grande prova di maturità. Un segno di crescita per una coppia che ha vissuto 26 anni insieme. Una storia d'amore finita in un altro modo. Non come finiscono le favole. «Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni - ha raccontato Sonia nelle scorse settimane - non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze». Di fronte ai figli, però - sottolinea ancora Diva e Donna - non c’è cambiamento che tenga. «Siamo genitori», ha spiegato Bonolis, «manterremo le stesse dinamiche».

Promessa mantenuta. In questa prima vacanza da genitori separati regna l'armonia e l'amore. Certo sotto un'altra forma. Ma è pur sempre amore...