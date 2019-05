© RIPRODUZIONE RISERVATA

La querelle infinita del (presunto) matrimonio disi arricchisce di un nuovo capitolo. La showgirl sarda, nota soprattutto per essere stata una delle star del Bagaglino, ha infatti annunciato di aver segnalato un falso account Instagram del fantomatico promesso sposo,L'account @marckcaltagirone, che nella 'bio' afferma di essere l'unico profilo ufficiale di, non è altro che un fake. Almeno, stando a quanto sostenuto da, che suha annunciato: «Vi voglio informare che questo profilo è falso ed è stato denunciato». Molto probabilmente, la showgirl si è limitata a segnalare l'account come falso aDal canto suo, l'account @marckcaltagirone non sembre preoccuparsi troppo del rischio 'ban'. Su, infatti, è comparsa una foto con un testo che dovrebbe far presagire ad alcune novità imminenti. Nella foto si vede un raffinato dolce, un vaso con un girasole ed una mano che indossa un vistoso anello. Nel messaggio, invece, è possibile leggere: «Questo girasole è per voi, amici, che mi state supportando: grazie. P.S.: la verità verrà fuori presto... coming soon...».