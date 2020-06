Noemi dimagrita e rilassata posta la prima foto in bikini: «Ho seguito il metodo Tabata»

Noemi in splendida forma posa in bikini e posta l'immagine su Instagram. «Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate . Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene». Scrive la cantante su Instagram accanto la foto della prova costume. Appare molto dimagrita e sorridente, rilassata nella campagna. I fan stupiti dalla forma fisica dell'artista. «Ma non sei tu nella foto», scrive un utente. «Giuro che sono io», risponde la cantante.

Il risultato, spiega Noemi, è stato ottenuto grazie al metodo di allenamento Tabata. Un training, chiamato anche Guerrilla cardio, che è una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese. Il metodo consiste in un workout intervallato ad alta intensità molto indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza.

