Royal Wedding, svelato il segreto del paggetto di Meghan Markle: ecco il perché della sua buffa espressione

di Simone Pierini

Il piccoloè diventato una vera e propria star. La sua apparizione alin veste di paggetto di, uno dei figli della sua migliore amica, ha letteralmente oscurato la presenza dei più noti George e Charlotte, figli del principe William e di Kate Middleton.Il motivo è la simpatia e le buffe espressioni mostrate all'ingresso della chiesa prima della cerimonia. Ma cosa si nasconde dietro quel sorriso beffardo che ha fatto il giro del mondo? Oggi è uscita la verità. A rivelarla è il papà Ben: «Gliel'ho chiesto e mi ha risposto che non aveva mai sentito una tromba prima».Una grande emozione per uno dei due gemellini che non è riuscito a trattenere. Tutto questo perché «mentre percorreva la navata della chiesa si è trovato di fronte tutte quelle persone e i fiori: niente di tutto ciò c'era durante le prove».