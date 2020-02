Floriana Secondi e Paola Caruso, scontro a Domenica Live: intervengono gli ex

Paola Caruso, in collegamento con Daniele Pompili, ex di Floriana Secondi che in passato ha pubblicato on line false notizie di foto porno inesistenti della ex Gieffina. E, in studio, Floriana Secondi con Moreno Merlo, ex della Caruso. A Domenica Live torna sotto i riflettori tra le due “coppie”. Ed è subito lite. Voci dicono che Floriana e Moreno sarebbero prossimi a fidanzarsi, ma i due smentiscono.

Floriana ribadisce di essere fidanzata, poi apre il discorso, rivolgendosi a Paola: «Ho le prove che ti sei messa d’accordo con Daniele Pompili per la litigata falsa davanti alla Tv. Io sono 17 anni che bazzico in tv e senza avere una professionalità. Se sapevo fare la conduttrice, non me curavo, non rispondevo, ma io ho solo una cosa: la mia credibilità. Io so tante cose su Paola, da tanto, il mondo è piccolo. Se tu mi dai della bugiarda, sono costretta a dire la verità sulle cose che so su di te».

Floriana, nelle passate puntate, ha detto che Paola Caruso avrebbe avuto una storia con un calciatore, Christian, mentre stava con il padre di suo figlio.

Paola Caruso attacca: «Floriana, a Domenica live, ha detto che aveva in casa Simone, il fidanzato di Stefania Pezzopane, quando stava con Daniele Pompili».

«Questa è una storia che ha inventato Pompili», replica Floriana.

Pompili riprende il tema della sua sessualità: «Tu dici che sono omosessuale, io sono bisessuale. Ho avuto un’altra fidanzata, con cui sono stato quattro anni».

Barbara D’Urso chiude il discorso, spostando il dibattito, sempre più acceso, sulla presunta aggressività della Caruso e parla delle prove portate dalla Secondi. Viene mandato in onda un video in cui si vedono più spezzoni dove Paola Caruso dice parolacce, bestemmia, attacca verbalmente un’altra donna in studio, afferra il braccio della madre al Battesimo del bambino.

«Le signore non strillano, non insultano. Il termine “signora” non sai neanche cosa vuole dire, te lo devi dimenticare», dice Moreno Merlo.

Pompili prova ad attaccare Moreno, per difendere Paola. E Moreno replica: «Io non ti calcolo, mi taggi nelle foto sui social, io neanche ti rispondo». E allora Pompili riprende il suo attacco a Floriana, dicendo che non lavora.

«Io ho tre locali, lo sa bene, ci è venuto a cercarmi prima di scrivere che facevo film porno e tutte quelle sciocchezze, per cui poi ci vedremo in tribunale», risponde l’exgieffina.

Si torna a parlare della presunta aggressività di Paola Caruso nei confronti della madre.

«Ogni volta che sono venuto qui, ho portato le prove per ogni cosa che ho detto. Mi posso limitare a dire che sicuramente non ha un atteggiamento nei confronti della madre che l’ha creciuta da figlia amorevole, la sgrida, gliene dice di tutti i colori. Io mia madre non la tratterei mai così», dice Moreno Merlo che ha portato il video del battesimo, cui era presente.

Poi rivolto a Paola, aggiunge: «Tu sei la pallonara della tv italiana. tu campi solo di bugie, guadagnandoci pure, tutti ti hanno sbugiardato».

Daniele rilancia la tesi del finto fidanzamento con Moreno:

«Intanto scopro adesso che Floriana è di nuovo fidanzata, fino a ieri per me era single. Io sono straconvinto che voi due state architettando un finto fidanzamento. Voglio un confronto con te».

Floriana Secondi respinge le accuse: «Sto da 5 anni con il mio fidanzato, lo amo perdutamente. Tu sei un arrivista, io non ti darei neanche il mio cane da portare a spasso»

