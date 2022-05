Miriana Trevisan aggredita in un parco a Roma: «Un uomo mi ha lanciato bottiglie, era sporco e ubriaco»

Grande spavento oggi per Miriana Trevisan, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, aggredita oggi in un parco a Roma. La 49enne stava scattando delle foto insieme all'amico e fotografo Alessandro Duchetti quando, improvvisamente, un uomo ha cominciato a lanciarle delle bottiglie di vetro. È stata la stessa Miriana Trevisan a raccontare l'accaduto con una serie di video nelle Instagram Stories: «Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie... Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere. Ma vi rendete conto cosa succede qui la mattina?».

Miriana Trevisan aggredita a Roma: cosa è successo

La showgirl, ancora scossa per l'accaduto con la voce tremolante, ha spiegato: «Puzzava d'alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro». La Trevisan e l'amico, dopo essersi messi in salvo in auto, si sono messi alla ricerca dell'aggressore, senza però riuscire a trovarlo: «Questa è Roma, alle 11 del mattino. Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C'erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Adesso voglio trovarlo, sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata». Dopo alcune ore, tuttavia, l'ex ragazza di "Non è la Rai" ha rimosso i video da Instagram.