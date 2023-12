Mick Jagger, l'ottavo figlio del rocker compie 7 anni: la dolce dedica della compagna Melanie (44 anni più giovane). «Sei il mio sole»

Mick Jagger e Melanie Hamrick sempre più innamorati. L'ex ballerina dell'American Ballet Theatre, di 36 anni, ha condiviso su instagram dei teneri scatti di famiglia in occasione del compleanno del figlio che ha avuto dal cantante.

Mick Jagger e la giovanissima compagna

Questa la frase a corredo di una carrellata di foto di famiglia. I primi scatti mostrano Hamrick e Deveraux che si godono una giornata ventosa in spiaggia, e altre immagini nella gallery mostrano il rocker, che di anni ne ha 80, e la sua famiglia mentre si fanno un selfie, oltre a una foto panoramica dei tre durante un safari.

Mick e Melanie si passano 44 anni ma l'età non è mai stato un problema per il cantante. In una vecchia intervista al The Guardian il rocker che era da poco diventato padre per l'ottava volta diceva: «Si perde un po' l'allenamento, non è come andare in bicicletta. Più figli hai, più laissez-faire ottieni nei loro confronti, a dire il vero. E dipende dal bambino. Hanno la loro personalità e puoi modellarli fino a un certo punto, ma vedi le loro simpatie e antipatie e li incoraggi a fare le cose verso cui gravitano. È divertente avere figli, a qualsiasi età»

Quanti figli ha il rocker

Quella del rocker è un famiglia numerosa. Mick Jagger, infatti, ha otto figli. Dall’amore con l’attrice Marsha Hunt è nata la primogenita Karis, 52 anni. Un anno dopo è nata Jade, frutto dell’amore con la moglie Bianca Jagger. Dalla relazione con l’attrice Jerry Hall, invece, la star dei Rolling Stones ha avuto quattro figli: Elizabeth, 39 anni, James, 38, Georgia May, 31, Gabriel, 25. Poi, ha avuto una love story con la modella Luciana Gimenez dalla quale è nato Lucas, 24 anni. L’ultimo figlio è Deveraux, nato nel 2016 dall’amore con l’ex ballerina Melanie Hamrick.