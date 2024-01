Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, primo bacio in pubblico alla festa di compleanno di Jonathan Kashanian

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, primo bacio in pubblico.

Ad immortalare il momento d'amore è il settimanale Chi. La coppia è stata paparazzata durante la festa di compleanno di Jonathan Kashanian, caro amico della showgirl e di sua figlia Aurora Ramazzotti. Il party esclusivo si è svolto Al Giardino Cordusio dell’hotel Gran Meliá, nel cuore di Milano.

Il post

«Come un tuono... Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre...NA PALLA DE FOCO», aveva scritto Carollo sotto ad alcune foto inedite che lo ritraevano insieme a Michelle durante una delle loro gite in moto.

Lei aveva condiviso un pensiero molto dolce sull'amore che cura e guarisce, dedicandolo, quasi sicuramente al suo Alessandro. «L'amore muove tutto, l'amore può tutto, l'amore guarisce. L'amore arriva quando meno te lo aspetti e quando smetti di "frignare"», aveva risposto Hunziker sulle sue storie di Instagram, insieme ad un video di una coppia di leoncini che si scambiano teneri baci.