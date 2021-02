Meghan Markle e l'ultimo colpo basso di Harry alla Corona: «Non doveva oscurare la nonna Elisabetta»

Meghan Markle e il principe Harry non ne fanno una giusta per Buckingham Palace. La Regina Elisabetta sarebbe rimasta colpita dall'ultimo colpo basso inferto alla Corona. Un periodo non facile soprattutto perché il principe Filippo è in ospedale. «Non doveva oscurare la nonna Elisabetta», è quello che si sente dire dallo staff della sovrana. La coppia, che sta aspettando il secondo figlio, ha accettato un'intervista al Late Late Show americano e presto ci sarà quella con Oprah Winfrey.

Il principe Harry rivela la ragione del suo addio: «La stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale»

Principe Filippo resta in ospedale: «Giù di morale, non vede l'ora di uscire»

L'intervista di Harry

Il principe Harry ha parlato nell'intervista dei motivi per cui ha lasciato la Famiglia Reale e si è trasferito negli Stati Uniti. «Ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto. Non è stato un abbandono, ma un passo indietro... Io non fuggirò mai e darò sempre il mio contributo poiché la mia vita è pubblico servizio. Lo è sempre stata e Meghan l'ha condivisa... L'aria si era fatta davvero difficile, come molti hanno potuto vedere, la stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale, tutti sanno cosa può succedere», ha detto Harry alludendo alla fine della madre Lady Diana nel 1997. Per Buckingham Palace, Harry non poteva scegliere un momento meno opportuno.

Meghan e il rimprovero

La Famiglia Reale non si aspettava l'intervista con l’inglesissimo James Corden per il popolare programma americano The Late Late Show. Un'intervista arrivata poche ore dopo un momento storico per la regina Elisabetta, che è stata letteralmente oscurata dal nipote. La sovrana interviene in tv raramente, ma lo ha fatto per sottolineare l'importanza del vaccino contro il Covid. «Quando la regina parla, gli altri reali devono farsi da parte», ha detto al tabloid britannico Daily Mail una fonte a Buckingham Palace.

