Maria Sharapova è incinta, l'annuncio nel giorno del 35esimo compleanno: «Un bellissimo inizio!»

L'ex tennista Maria Sharapova è incinta. L'annuncio nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno con un post su Instagram in cui si mostra con il pancione in riva al mare: «Un bellissimo inizio! - ha scritto - Mangiare torta per due è sempre stata la mia specialità».

Sharapova si è ritirata nel 2020, dopo aver vinto cinque tornei del Grande Slam, aver conquistato una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra ed essere stata la numero uno al mondo nel ranking Wta per cinque volte. Nelle scorse settimane, pur non schierandosi apertamente contro le scelte del Cremlino, l'ex atleta russa ha detto di sperare in una soluzione pacifica per quella che viene definita «la crisi in Ucraina».

APPROFONDIMENTI PERSONE Ashley Harkleroad, dal tennis ai video hot su Onlyfans: la parabola... VACANZE ROMANE Maria Sharapova "in incognita" nel centro di Roma: la...

Chi è Alexander Gilkes, promesso sposo di Maria Sharapova

Maria Sharapova è fidanzata da ormai alcuni anni con Alexander Gilkes, 42enne britannico, con cui dovrebbe sposarsi quest'anno. Lui è un imprenditore, ricco mercante d'arte, cofondatore della casa d’aste online Paddle. Gilkes è un personaggio molto in vista nel Regno Unito, avendo studiato insieme ai principi William e Harry, e frequentando numerosi vip del Paese. Oggi vive in California insieme a Sharapova.