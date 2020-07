Maria Elena Boschi, l'ex fiamma di Giulio Berruti all'attacco: «Mi ha chiesto di rivederci»

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono la coppia dell'estate. La loro storia d’amore è finita su tutte le copertine, ma ad alimentare il gossip arriva ora "un terzo incomodo". L'ex dell'attore, l’attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair, ha raccontato sulle pagine del settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 25 luglio 2020, che il loro rapporto non era ancora finito quando sono apparse le foto con la parlamentare. Sembra, inoltre, che Berruti le abbia chiesto di rivedersi rassicurandola sulla natura della relazione con Boschi.

«La mia storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito e l’ho mollato. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?», ha dichiarato Fran Kirchmair. L'austriaca ha anche spiegato che stavano attraversando un periodo di crisi e che si erano presi una pausa di riflessione: «Non ci eravamo lasciati, riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto come se io non esistessi».

Fran è sul piede di guerra e ha ammesso di aver avuto un colloquio telefonico con Berruti: «Mi ha detto che con Maria Elena sono solo amici. Mi ha detto: “Non correre, rivediamoci, guardiamoci negli occhi e decidiamo cosa fare”. Una confusione assurda da cui ho deciso di tirarmi fuori. Giulio mi ha chiamato in questi giorni quando su Internet è tornata a galla la nostra storia. Mi ha detto di essere infastidito dal vortice del gossip. Ha ripetuto: “Con la Boschi siamo solo amici”, ha aggiunto. E poi ancora: “Lo trovo un atteggiamento incomprensibile: o mente a me, o mente alla Boschi o mente a se stesso».

