Maria Elena Boschi, compleanno su Rai Radio1: «Meloni? Non mi ha ancora fatto gli auguri, ma dopo il question time la vedo dura»

Compleanno speciale per Maria Elena Boschi. In occasione dei festeggiamenti per i suoi 43 anni, la deputata di Italia Viva è stata infatti ospite di "Un Giorno Da Pecora", il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro.

Dai regali del fidanzato agli auguri (ancora non arrivati) della Meloni, Maria Elena Boschi è stata protagonista di una divertente intervista.

Il compleanno "on air"

Maria Elena Boschi e i suoi 43 anni "festeggiati" in diretta a "Un Giorno da Pecora". Oggi il programma di Rai Radio1 ha infatti ospitato la deputata di Italia Viva per farle gli auguri e spegnere le candeline "on air" grazie alla collaborazione del conduttore Giorgio Lauro e dell’ospite in studio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. «Grazie degli auguri, ho anche espresso un desiderio come vuole la tradizione, un desiderio personale e politico», ha commentato la parlamentare a Radio1. Chi è stato il primo a farle gli auguri? «Giulio, il mio fidanzato. Ma era avvantaggiato: ieri a mezzanotte era a casa con me. Per stasera mi ha detto che ha preparato una serata speciale». Chissà che non le abbia regalato un certo anello... «L'anello me l'ha già regalato». Ma noi intendevamo la fede, quello per il matrimonio. «Non lo so se è ancora così tanto pronto a festeggiare il mio compleanno, ancora non lo vedo così convinto – ha scherzato la Boschi a "Un Giorno da Pecora" – magari per il suo compleanno, che sarà a settembre». Quale regalo si aspetta? «A me i regali piacciono tutti, dai fiori ai libri, passando per i diamanti, che si sa sono sempre i migliori amici delle donne. Chissà, anche se non credo». Giorgia Meloni le ha mandato gli auguri? «Per ora no, ma c’è tempo. Certo dopo il question time che farò io la vedo dura». Ed Elly Schlein le ha scritto? «Ancora no, ma abbiamo tutta la giornata davanti». E Renzi? «Lui si, mi ha scritto stamattina all’alba». Prima dei 50 anni si vede a P. Chigi? «Il desiderio, l’impegno ed il lavoro ce lo metto tutto - ha concluso la deputata a Rai Radio1 - poi è un desiderio, non dipende da me».