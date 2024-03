Lady Diana, la foto da bambina con la mamma (che abbandonò i figli per seguire il suo amante): il ricordo del fratello Charles

Dal 1997, l'anno in cui lady Diana se n'è andata, suo fratello Charles Spencer, 59 anni, è il depositario più prezioso della sua memoria e ogni tanto riporta in vita, attraverso i suoi profili social, il ricordo della sorella con foto inedite. Il conte ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram una tenerissima foto (color seppia: con sfumature marroncine e rossastre) d'infanzia in cui appare seduto su un'altalena vicino alla sorella maggiore Diana. Con loro c'è anche la mamma Francesces Spencer, che abbandonò la famiglia per seguire il suo amante.

Il ricordo di Charles Spencer

Nello scatto social, Charles e Diana, l'una accanto all'altro si mostrano già molto uniti e un occhio attento può notare l'alchimia particolare tra i due che riporta indietro nel tempo. «Adoro quanto ciascuno di noi appaia felice - ha scritto Charles Spencer a corredo del post Instagram -.

In quella fase della mia vita mia madre mi aveva soprannominato “Buzz” perché vedeva in me l’energia infinita di un’ape allegra e indaffarata».

Frances e il conte Spencer oltre a Diana e Charles avevano avuto altri tre figli: Sarah, Jane e John, quest'ultimo morto nel 1960 dopo solo dieci ore di vita. Dopo la scomparsa di Lady Diana, la famiglia è tornata dietro le quinte. Poche dichiarazioni, nessun evento mondano, né una parola in più: la discrezione è il loro segno di riconoscimento.