Re Carlo inviterà Harry, Meghan e i suoi nipoti a Balmoral: il gesto che potrebbe ricucire i rapporti nella famiglia reale

Re Carlo vorrebbe rivedere i suoi nipoti, i figli di Harry e e Meghan Markle e per questo starebbe pensando di invitarli a passare qualche giorno nel castello di Balmoral quest'estate.

Il buon esempio per i figli

L'ultima volta che Carlo si è incontrato con Harry risale a febbraio. Il Duca di Sussex è volato in solitaria nel Regno Unito per un incontro segreto con suo padre dopo la notizia della sua diagnosi di cancro.

Il duca di Sussex si è dimostrato un "modello" per il principe Archie che abreve compierà 5 anni. La guru delle pubbliche relazioni Jane Owen ha detto: «Penso che sia fantastico vedere Harry fare del suo meglio e fare il suo lavoro. Mi ha sempre colpito come un ragazzo che lavora sodo e con un buon cuore, proprio come sua madre, motivo per cui è stato frustrante vedere lui praticamente si è nascosto per tutto quel tempo a Montecito. Secondo me è anche un buon esempio per i suoi figli che probabilmente non cresceranno con gli stessi obblighi reali che aveva lui, ma dovranno forgiare la propria carriera. Sta mostrando loro che devi adempiere ai tuoi obblighi quando accetti un lavoro».