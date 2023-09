Kevin Costner, accordo di divorzio milionario: 63mila dollari al mese all’ex moglie Christine Baumgartner (ma lei ne voleva 162mila)

Kevin Costner dovrà versare 63mila dollari al mese alla ex moglie Christine Baumgartner per il mantenimento dei tre figli avuti durante i loro 19 anni di matrimonio: Cayden, 16 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 13 anni.

Lei ne aveva chiesti 162mila al mese. Alla fine, il tribunale californiano ha dato ragione all’attore. Una dichiarazione congiunta di Costner e Baumgartner fornita a DailyMail.com recitava: «Kevin e Christine Costner sono giunti a una risoluzione amichevole e concordata di comune accordo di tutte le questioni relative alla loro procedura di divorzio». Ma visto l’andazzo degli ultimi mesi, potrebbe non essere l’ultimo episodio della saga giudiziaria.

L'accordo prematrimoniale

La coppia di Hollywood ha annunciato la separazione lo scorso maggio e da allora è iniziata un’intensa battaglia legale che li ha visti più volte comparire in tribunale. In base a un accordo prematrimoniale, in caso di divorzio Baumgartner avrebbe dovuto lasciare la casa in California entro 30 giorni. Una scadenza che non è stata rispettata e su cui Costner è stato intransigente: a un mese esatto dalla separazione, l’attore ha portato l’ex moglie in tribunale. Costner sostiene di aver aiutato economicamente l’ex moglie Christine con un versamento di un milione di dollari, anche questo previsto dall’accordo prematrimoniale, e con il mantenimento dei figli. A queste cifre si aggiungerebbero poi altri 30mila dollari al mese per una casa in affitto e 10mila dollari per coprire le spese del trasloco. Poi l'accordo sulle spese di mantenimento.: 63 mila dollari al mese. Ma lei ne avrebbe voluti di più.

La vittoria di Kevin

Un amico di Christine ha detto al DailyMail: «Christine non aveva altra scelta che accontentarsi perché Kevin aveva tutto il potere. Se avesse continuato a combattere, avrebbe rischiato di perdere tutto. Christine ha detto che non le mancherà andare in tribunale e passare notti insonni. Ha detto che per i bambini è una vittoria perché nessun bambino vuole affrontare tutto questo, tanto meno in pubblico. È stata lei, in primo luogo, a voler sistemare le cose fuori dal tribunale. Non ha mai voluto niente di questo circo. È stato un incubo vivente e ora vuole solo andare avanti, ricominciare da capo e iniziare a trasformare la sua nuova casa in una casa».

La richiesta record per le spese legali

La scorsa settimana DailyMail ha riferito che Baumgartner aveva già ricevuto più di 400.000 dollari per pagare le spese della sua battaglia legale con l'attore. L'ex moglie aveva chiesto 855.000 dollari per coprire le spese per l'imminente processo. Baumgartner, 49 anni, aveva chiesto 575.000 dollari per pagare i suoi avvocati John Rydell e Susan Wiesner e altri 280.000 dollari per il suo commercialista forense Jill Bombino, il che porterebbe il totale alla cifra record di 1,26 milioni di dollari. In una denuncia legale depositata martedì presso il tribunale di Santa Barbara, in California, l'avvocato di Kevin Costner ha risposto alla richiesta "enorme", descrivendo le tariffe come "gonfiate" e dicendo che sarebbe "inconcepibile" versare una tale somma. L'avvocato ha anche accusato Baumgartner di essere "irragionevole" e ha affermato che le sue continue manovre legali – la maggior parte delle quali fallite – hanno gonfiato i costi per entrambe le parti.