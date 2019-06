Kate Middleton sceglie la tiara preferita di Lady Diana al ricevimento per Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciamo la verità: la visita di Trump la aspettavamo soprattutto per il look di Kate Middleton . Sapevamo che per la Duchessa il banchetto di Stato per il presidente americano sarebbe stato quello che gli inglesi chiamano "tiara-moment", ossia l'occasione perfetta per indossare un diadema e, ovviamente, per il total outfit da principessa.E Kate non ci ha deluse, scegliendo un abito del suo designer preferito, Alexander McQueen, total white con centinaia di delicate ruches che sembravano quasi piume e rispolverando la sua tiara Lover's Knot, che era una delle preferite di Lady Diana . I più ferrati sulla famiglia reale hanno notato anche gli orecchini di zaffiri e diamanti appartenuti alla Regina Madre. Un paio di quelli che a Meghan è stato vietato indossare, tanto per dirne una. Meghan che, peraltro, nemmeno c'era: secondo alcuni in polemica con Trump, secondo altri impegnata con il piccolo Archie Harrison.