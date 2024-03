Kate Middleton fa la spesa con William, chi è l'uomo che ha girato il video: «Compravano del pane, non si nascondevano ed erano molto rilassati»

Quel video di pochi secondi girato con il telefonino ha fatto il giro del mondo. Nelson Silva, 40 anni, non avrebbe mai creduto che quel sabato mattina, mentre stava comprando una bistecca al negozio di Windsor Farm, vicino casa, avrebbe avuto un incontro così speciale. A pochi metri da lui, nel corridio del pane, una coppia faceva la spesa: erano Kate Middleton e William. E lei, apparsa per la prima volta in carne e ossa dopo 3 mesi dall'intervento addominale subito a gennaio, era «felice e sorridente».

Un video che mette a tacere una volta per tutte le assurde teorie sulla scomparsa della principessa (dal coma al divorzio). Tanto che qualcuno ipotizza sia stata una mossa della famiglia reale per mostrare al mondo che Kate sta davvero bene.

Kate Middleton parlerà della sua salute quando tornerà in pubblico (dopo Pasqua). E vuole rilasciare una nuova foto per la festa di Louis

Il racconto

L'uomo ha raccontato al The Sun: «Ho notato una coppia che sceglieva delle pagnotte e la donna ha girato il viso e mi è sembrato di aver già visto quella faccia. Era familiare. Poi William si è voltato e ho pensato "aspettate, conosco questa persona". Ho detto allo staff "penso che siano loro" mentre pagavo. Sono andato alla mia macchina e mentre uscivano dal negozio li ho filmati. Penso che siano usciti attraverso un cancello fuori dal parco. Sono semplicemente scomparsi e non ho visto una macchina». Il filmato, pubblicato in esclusiva dal portale statunitense TMZ, è emerso poche ore dopo che The Sun aveva rivelato in esclusiva che Kate aveva trascorso il sabato mattina a fare shopping a Windsor e la domenica a guardare i suoi figli fare sport. «Volevo solo condividere con la mia famiglia le riprese e mostrare quanto fossero normali - ha raccontato l'uomo - Kate e William avevano un'evidente alchimia ed erano super rilassati. Non avevo la sensazione che stessero nascondendo chi fossero. Ma non sapevano bene come avrebbero reagito le persone perché c'era stata questa accumulo di informazioni su dove si trovassero e ho avuto la sensazione che volessero solo essere rapidi lì dentro».

Come stava Kate

Kate camminava accanto a William dal negozio verso il parcheggio. Look casual, felpa con cappuccio nera con zip a tre quarti e leggings neri abbinati, calzini grigi tirati sopra il fondo dei pantaloni e scarpe da ginnastica nere, sembrava serena e rilassata. Anche il futuro re d'Inghilterra ha optato per un abbigliamento sportivo: berretto da baseball beige, abbinato a una giacca antipioggia nera, jeans blu e scarpe da ginnastica grigie. William portava anche la borsa della spesa del Windsor Farm Shop. «Sembravano felici anche solo di poter andare in un negozio e socializzare». Un altro testimone oculare che ha visto il filmato ha detto: «E' esattamente quello che ho visto. Una donna che fa shopping con suo marito un sabato pomeriggio, proprio come migliaia di altre coppie in tutto il paese. Sono felice che stia bene e che tutti gli altri possano vederla di nuovo in piedi e godersi di nuovo la vita».

Una mossa per mettere a tacere le voci?

Il fotografo reale del Sun, Arthur Edwards, ha raccontato come il filmato gli abbia "scaldato il cuore". Ha aggiunto: «È bello vedere Catherine così felice. La gente continua a chiedermi: 'Dov'è Kate? Come sta Kate?' Queste foto sono la risposta. Evidentemente si sta riprendendo bene dall'operazione piuttosto grave che ha subito a gennaio. Le immagini di lei sorridente mi scaldano davvero il cuore e sono sicura che milioni di altre persone saranno così felici di vedere la Principessa in giro. Sono circolate così tante voci su di lei sui social media, ma ora possono essere messe a tacere».

Quando tornerà in pubblico

Secondo il Telegraph la principessa non esclude di ritornare alla ribalta la domenica di Pasqua e potrebbe unirsi alla famiglia per la tradizionale passeggiata, nella quale verrebbe fotografata. Una fonte del palazzo ha detto al giornale che non c'è stata «nessuna conferma in ogni caso», aggiungendo che qualsiasi altra cosa è una speculazione.