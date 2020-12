Kate Middleton , la nuova foto del principe Louis. I fan notano un dettaglio: «È incredibile». Da giorni, lo scatto di famiglia dei Cambridge sul red carpet del London Palladium sta facendo il giro del web. A prendersi la scena, il terzogenito di Kate Middleton e William, il piccolo Louis.

Il bimbo infatti, complice il lockdown, è stato finora il meno esposto dei tre fratellini. Ma nell'ultimo scatto, baby Louis ha conquistato tutti. Rubando la scena anche a George e Charlotte. I sudditi di sua maestà e non solo vanno pazzi per il più piccolo di casa Cambridge e in tanti notano un particolare.

«È identico a nonno Michael Middleton», scrivono i fan sui social. E ancora: «È incredibile, è la versione bambino del nonno». In effetti, mentre i fratellini assomigliano al ramo Windsor, baby Louis è la copia di nonno Middleton. Ed ora anche l'idolo dei sudditi di sua maestà.

Ultimo aggiornamento: 22:05

