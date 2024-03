Kate Middleton, la prima foto dopo 3 mesi di assenza: dove è stata scattata (e perché per molti è una strategia)

Sono le 9 del mattino di lunedì mattina 4 marzo, nei pressi del castello di Windsor. Un'Audi nera appare sulla strada: dentro ci sono due donne, ma non sono due donne quasiasi. Alla guida dell'auto c'è Caroline Middleton, madre della principessa di Galles. Accanto a lei, sul lato passeggero, eccola lì: è Kate Middleton che riappare in pubblico dopo quasi 3 mesi di assenza. È la prima volta che la principessa viene avvistata da quando ha festeggiato il Natale a Sandringham con il principe William, i loro figli e il resto della famiglia reale.

Kate, che ha subito un intervento addominale il 18 gennaio, da allora si è chiusa nel riserbo più assoluto. Un’eccessiva segretezza che aveva spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace, dopo che sui social media erano scoppiate assurde teorie su che fine avesse fatto la principessa.

La foto: dove è stata scattata

Kensington Palace aveva chiarito che le tempistiche del recupero della principessa erano già state indicate (dopo Pasqua) e che Kate continua a stare "bene". E allora eccola lì la principessa: i capelli lunghi sciolti sulle spalle, il look casual, il cappotto scuro, gli occhiali da sole. Le foto sono state pubblicate dal sito di gossip statunitense TMZ ma non sono apparse nel Regno Unito, su nessun organo di stampa: e questo perché Kensington Palace ha lanciato un appello affinché lei potesse riprendersi in privato. Le foto sono state scattate poco prima delle 9, sembra che Caroline e Kate stessero tornando dalla scuola dei figli della principessa.

Dove sta trascorrendo la convalescenza

Kate Middleton dopo l’intervento all’addome subito a gennaio (le ipotesi sull'intervento sono molte ma nessuna confermata) è tornata infatti al castello di Windsor, per poi continuare la sua convalescenza nella casa di campagna della famiglia nel Norfolk ad Anmer Hall. Se la principessa del Galles si riprenderà secondo il programma, il suo primo impegno pubblico potrebbe essere alla funzione familiare presso la Cappella di San Giorgio a Windsor alla messa di Pasqua. L’ultima immagine pubblica di Kate Middleton risale a Natale quando era stata fotografata con tutta la famiglia. Un portavoce ha dichiarato che è desiderio personale di Kate mantenere private le sue informazioni mediche personali e ha detto che fornirebbe un aggiornamento solo se ci fossero "nuove informazioni significative da condividere".

Le assurde teorie

Gli scatti della moglie del principe William rassicurano sul fatto che la reale non si trovi in gravi condizioni di salute e neppure in coma, come invece era stato pensato nei giorni scorsi. Non è possibile capire come stia la Middleton sebbene qualcuno fa notare che appare affaticata. C’è addirittura chi ipotizza che non sia lei. Per molti, invece, pur non mostrandosi ufficialmente al mondo con uno scatto posato (come d'altronde aveva già annunciato) Kate si sarebbe lasciata paparazzare, con una tempistica non casuale, per calmare gli animi e dare un aggiornamento silente ma fermo sulla sua salute.