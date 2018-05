Karius consolato dalle sue tifose dopo il flop Champions: c'è anche l'ex pornostar a corteggiarlo

di Enrico Chillè

Eyes on the prize...🏆 #6daystogo Un post condiviso da LORIS KARIUS (@lorisk21) in data: Mag 20, 2018 at 9:10 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cosa è certa: il giudizio maschile e quello femminile su, dopo la finale dipersa dalcontro il Real Madrid, sono destinati a essere molto contrastanti. Gli uomini, che hanno osservato la prestazione del 24enne portiere tedesco solo da un punto di vista tecnico, difficilmente dimenticheranno i due clamorosi errori di ieri a Kiev. Le donne, invece, probabilmente sono disposte a perdonargli tutto.La bellezza di Loris Karius non è sfuggita alle appassionate, e non, di calcio. Molte utenti, infatti, sono rimaste estasiate dai lineamenti del portiere, che dopo aver lasciato lo stadio in lacrime e a testa bassa può consolarsi con l'affetto delle sempre più numerose fan. Tra queste, c'è anche un personaggio molto noto a livello mondiale: si tratta dell'ex pornostar di origini libanesi,Un post di Karius su, che diceva di aver messo gli occhi sul trofeo, è diventato ben presto fonte di scherno e ironia sul web dopo il disastro nella finalissima di Champions. La 25enne Mia Khalifa, però, ha commentato così: «Ma è lui il trofeo? Perché, in quel caso...». Potrebbe essere nato undecisamente 'social', con la modella che poi ha postato una foto di Karius sul proprio account Instagram: «Continua a sorridere, gli errori fanno parte della natura umana». Il tutto accompagnato da un hashtag poco elegante nei confronti di...