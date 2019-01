Jennifer Lopez e il post senza trucco su Instagram, la foto conquista i follower

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno scatto acqua e sapone condiviso con i follower daLa popstar e attrice di origini portoricane ha conquistato tutti pubblicando una fotoA 49 anni,può vantare una bellezza decisamente invidiabile, anche senza dover ricorrere al trucco o ai filtri di. Evidentemente,lo sa bene e anche per questo non ha esitato a condividere con i follower un selfie in cui, come lei stessa specifica, ha scelto di rinunciare a filtri e trucco. «Amami come sono», si legge tra gli hashtag scelti daUno scatto decisamente diverso da quelli, più recenti, per cuiha posato, in esclusiva per la rivista Harper's Bazaar. Il trucco non c'è, ma la bellezza resta tale: i follower sono rimasti estasiati da una foto così insolita. Uomini e donne, infatti, sono concordi: «Sei bellissima lo stesso, hai una pelle perfetta e sempre giovane, davvero invidiabile». La foto, scattata a Miami, ha mandato in tilt Instagram, riscuotendo oltre due milioni di 'Mi piace'.