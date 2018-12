Elisa Isoardi, imprevisto in autostrada: «Sabato sera sul carro attrezzi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccola disavventura in autostrada per. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha documentato sui social, sul suo profilo Instagram per la precisione, il suo sabato sera alternativo. Aveva altri programmi, come quello di andare a cena fuori, ma è rimasta bloccata per un bel po’ di tempo dopo aver bucato una ruota.Ha spiegato ai followers di aver avuto un imprevisto e ha corredato il messaggio con una foto in cui appare sorridente, nonostante tutto: «Quando buchi sull’autostrada ma continui a mantenere il sorriso», ha scritto. Fortunatamente è arrivato il carro attrezzi a soccorrerla, a riparare il mezzo e a trascinarlo via dall'autostrada.«Fortuna che c’è la polizia, fortuna che c’è il carroattrezzi. Sabato sera sul carroattrezzi... il signor Michele stava uscendo per una cenetta... peccato! Anche io», scrive nel post successivo pubblicando una foto in compagnia del suo eroe.