Ilary e Totti, la grande attesa (anche dei paparazzi) a Sabaudia: la Blasi potrebbe tornare nel weekend

A Sabaudia dove la famiglia Totti è di casa dato che possiede una villa sul lungomare e tutti erano abituati ad incontrare Francesco ed Ilary nei supermercati, nei negozi, in giro per la città, al mercatino settimanale ma soprattutto in spiaggia, ci si chiede cosa succederà adesso, chi dei due trascorrerà le vacanze nella nota località balneare pontina. Si presume che Ilary possa giungere sulle dorate dune di Sabaudia nei prossimi giorni accompagnata dai suoi tre figli che lì hanno trascorso le loro estati e sono cresciuti.

Le vacanze di Totti e Ilary

Ovviamente c'è molta curiosità tra i fans dell'ex capitano della Roma e della presentatrice che nelle estati scorse avevano assediato quel tratto di spiaggia in cui la coppia si rifugiava per riuscire a ottenere un autografo o a carpire una foto insieme ai loro idoli. Le loro vacanze a Sabaudia erano sempre state sotto i flash dei paparazzi. Ora i fotografi attendono l'arrivo della showgirl per immortalare la sua estate al mare. Pare che molti paparazzi si aggirino nei paraggi già da giorni sperando di avvistarla all'ombra del promontorio del Circeo o magari per le vie della città. Ma Ilary potrebbe anche decidere di evitare i loro flash e scegliere delle vacanze sabaudiane all'insegna del relax e della riservatezza.